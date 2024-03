Marvel Rivals: come iscriversi alla Closed Alpha dello sparatutto gratis

In concomitanza con l'annuncio di Marvel Rivals, il nuovo sparatutto a base di supereroi e villain, il team di sviluppo ha anche confermato che presto si terrà una Closed Alpha, un test che consentirà ad un ristretto numero di utenti di provare il gioco prima dell'uscita.

Chiunque fosse interessato a prendere parte alla fase di prova, non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale di Marvel Rivals e cliccare sul tasto giallo con su scritto 'Sign up for the playtest'. Una volta cliccato sul tasto, verrete rimandati ad un form da compilare con i vostri dati e poi vi verrà chiesto di rispondere ad una serie di domande riguardanti la vostra configurazione PC e i vostri gusti in ambito videoludico. È quasi superfluo sottolineare che gli utenti che affermano di aver trascorso centinaia di ore in Overwatch ed altri hero shooter potrebbero avere maggiori probabilità di essere selezionati per il playtest che si terrà a maggio 2024.

Per chi non lo sapesse, Marvel Rivals è previsto almeno per il momento solo su PC, dove sarà disponibile sia sull'Epic Games Store che su Steam. Gli sviluppatori non hanno svelato quali sono i loro piani, ma possiamo ipotizzare che in futuro, soprattutto in caso di successo, il gioco verrà reso disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non si esclude nemmeno la probabilità che il gioco veda la luce sulle piattaforme mobile, ossia Android e iOS.

Purtroppo non conosciamo nemmeno la finestra di lancio del gioco, ma è possibile che lo sviluppo sia già in uno stato avanzato e che il titolo vedrà la luce entro la fine dell'anno. In attesa che NetEase Games sveli maggiori dettagli sul gioco, che vi ricordiamo verrà pubblicato come free to play, potete trovare ulteriori informazioni su storia e gameplay nella nostra anteprima di Marvel Rivals.

