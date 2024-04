Marvel Rivals: che computer serve per giocare? I Requisiti Minimi e Consigliati su PC

Cresce l'attesa della community per Marvel Rivals, il nuovo sparatutto gratis con Iron Man e Spider-Man annunciato nei giorni scorsi dalla Casa delle Idee e NetEase. Volete sapere se il nuovo hero shooter di Marvel gira sul vostro PC? Eccovi tutte le informazioni sui Requisiti Minimi e Consigliati di Marvel Rivals.

Il prossimo sparatutto in terza persona sviluppato da NetEase e Marvel Games promette di offrirci l'accesso a un ampio roster di supereroi, ciascuno dei quali vanterà tutta una serie di abilità specifiche e, ovviamente, di equipaggiamenti e poteri da padroneggiare.

La grande varietà promessaci nel gameplay si rifletterà nel comparto grafico, con modelli poligonali dettagliati e ambientazioni dal comparto grafico particolarmente curato. Tutto ciò, come potete facilmente intuire, trova un diretto riscontro nelle specifiche di sistema enunciate da NetEase per darci modo di capire se il nostro PC sarà in grado di eseguire il titolo senza compromessi.

Marvel Rivals - Requisiti di Sistema Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Memoria RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580

DirectX: Versione 12

Spazio occupato su disco: 70 GB

Marvel Rivals - Requisiti di Sistema Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

Memoria RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD RX 5700-XT

DirectX: Versione 12

Spazio occupato su disco: 70 GB

Chi vorrà immergersi nelle atmosfere del nuovo hero shooter di Marvel Games e NetEase potrà farlo a maggio iscrivendosi alla prima fase di Closed Alpha di Marvel Rivals che si terrà su PC con la partecipazione di un numero ristretto di utenti.

