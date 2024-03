Marvel Rivals è un FPS o TPS? Nuovi rumor parlano di un hero shooter stile Overwatch

Si ritorna subito a parlare dei rumor sullo sviluppo di Marvel Rivals, prodotto dal colosso cinese NetEase e che stando alle prime voci di corridoio sarebbe un FPS Tripla A per PC, console e sistemi mobile. Nuovi approfondimenti cambierebbero però le carte in tavola.

Stando a un approfondimento del portale The Streamr, Marvel Rivals esisterebbe sul serio ma sarebbe in realtà un Third-Person Shooter e non un FPS come emerso in precedenza. In aggiunta, sarebbe un Hero Shooter impostato in stile Overwatch e tutto incentrato sul multiplayer, con battaglie 6 contro 6 alla base del gameplay e una direzione artistica sul modello di Valorant. Per quanto riguarda invece le piattaforme di riferimento, attualmente Marvel Rivals sarebbe previsto solo per PC e almeno per adesso non ci sarebbero piani per eventuali versioni console o mobile.

The Streamr fa inoltre sapere che lo sviluppo del gioco sarebbe ancora in pieno svolgimento ed attualmente in fase pre-alpha, con l'esordio sul mercato previsto per il 2025. La distruzione ambientale sarebbe una delle meccaniche chiave del gameplay e tra le modalità di gioco previste si citano King of the Hill ed Escort. Il roster prevederebbe inoltre la presenza di Doctor Strange, Scarlet Witch, Iron Man, Luna Snow, Punisher, Rocket, Groot, Loki, Spider-Man, Hulk, Magik, Magneto, Mantis, Storm, Peni Parker, Black Panther, Star Lord, Namor e Thor tra i personaggi giocabili: si specifica che la rosa potrebbe essere soggetta a cambiamenti, ma in ogni caso ciascun eroe avrà il proprio set di poteri ed abilità. Non dovrebbero infine mancare skin alternative dal valore puramente estetico, mentre una delle mappe del gioco è Odin's Vault.

Chiaramente su Marvel Rivals siamo ancora nell'ambito delle purissime voci di corridoio, in attesa di scoprire cosa c'è di vero e quando il gioco verrà annunciato ufficialmente. Sempre a proposito di progetti videoludici legati alla Marvel è stato mostrato lo Story Trailer di Marvel 1943 Rise of Hydra, nuova avventura di Skydance attesa per il 2025.

