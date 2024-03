Marvel Rivals che gioco è? Gameplay, requisiti PC, personaggi e come provarlo in anteprima

Dopo settimane di rumor, Marvel Rivals è finalmente stato annunciato e promette un'esperienza di gioco molto simile a quella vista in Overwatch, ma con una miriade di supereroi e villain. Scopriamo quali sono le principali caratteristiche di questo hero shooter gratuito.

Ci saranno abilità di gruppo

Sebbene le dinamiche di gameplay ricordino molto da vicino quelle di Overwatch, seppur da una prospettiva diversa, in Marvel Rivals troviamo anche meccaniche inedite. Una di queste prende il nome di Team-Up ed è qualcosa che non abbiamo mai visto in uno sparatutto multiplayer a base di eroi. Si tratta di un peculiare sistema che prevede la possibilità di eseguire mosse combinate, grazie alle quali due eroi uniscono le proprie capacità per avere la meglio sugli avversari. Tra gli esempi visti c'è quello di Hulk e Iron Man: il mostro verde carica con i Raggi Gamma il cannone laser di Tony Stark, che può quindi eseguire un attacco a distanza incredibilmente potente. Altro esempio è dato da Groot e Rocket Raccoon, visto che il procione può saltare sulle spalle del suo fido alleato per iniziare a far fuoco su chiunque si trovi nei paraggi.

C'è la distruttibilità ambientale

Gli sviluppatori di Marvel Rivals hanno confermato che nel gioco potremo distruggere parti dello scenario. Come si può vedere anche nel reveal trailer, che contiene numerose sequenze di gameplay, vi sono statue e altri elementi della mappa che possono essere fatte esplodere con i potenti attacchi dei personaggi. Al momento non sappiamo dirvi quanto sia profonda questa meccanica di gioco, ma il team di sviluppo promette arene che si possono modificare in base alle azioni dei giocatori.

Arriveranno costantemente nuovi eroi

In sede d'annuncio, NetEase Games ha già svelato quali sono i suoi piani per il supporto post-lancio di Marvel Rivals. Pare infatti che il roster di personaggi sarà in continua espansione e, grazie alla struttura a stagioni, ne verranno aggiunti di nuovi in maniera costante. Il team di sviluppo ha dichiarato che ogni season introdurrà uno o più personaggi, con possibilità pressoché sconfinate poiché si attingerà ad un immaginario fatto di un numero davvero elevato di supereroi e villain. In ogni caso è già stato confermato che in futuro arriveranno altri X-Men, quindi l'arrivo di personaggi come Wolverine è davvero scontato. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sugli eroi, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale su tutti i personaggi annunciati di Marvel Rivals.

Che PC serve per giocare?

Dal momento che NetEase Games ha creato una pagina Steam del gioco, possiamo già conoscere quelli che sono i requisiti di sistema provvisori, i quali potrebbero cambiare da qui all'uscita della versione finale di Marvel Rivals.

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K oppure AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD RX 580

DirectX: Versione 12

Archiviazioni: 70 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-10400 oppure AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super oppure AMD RX 5700-XT

DirectX: Versione 12

Archiviazioni: 70 GB di spazio disponibile

Avete già letto la nostra anteprima di Marvel Rivals?

Marvel Rivals avrà una Beta?

I giocatori incuriositi da Marvel Rivals potranno provare ad iscriversi alla prima fase di test che si terrà a maggio 2024. In questa particolare occasione, gli sviluppatori selezioneranno un ristretto gruppo di giocatori e permetteranno loro di scaricare una build non definitiva in cui saranno utilizzabili solo dodici degli eroi annunciati. Nel caso in cui foste interessati, vi suggeriamo di seguire i nostri consigli su come iscriversi alla Closed Alpha di Marvel Rivals.

Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti oggi su