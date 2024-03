Marvel Rivals: l'hero shooter esce gratis su PS5 e Xbox o solo su PC?

Dopo settimane di anticipazioni e rumor, NetEase ha deciso di alzare ufficialmente il sipario su Marvel Rivals: eccovi tutte le informazioni sulle piattaforme destinate ad accogliere il nuovo hero shooter gratuito ambientato nel multiverso della Casa delle Idee.

Il filmato di presentazione che ha accompagnato il reveal di Marvel Rivals, d'altronde, ha catturato le attenzioni della community grazie all'ampio ventaglio di supereroi da interpretare, per tacere della bontà del comparto grafico e della ricchezza di dettagli di un sistema di combattimento che punta a esaltare le abilità, i poteri e le armi dei tanti personaggi rappresentati a schermo.

Il nuovo sparatutto in terza persona di Marvel Games e NetEase, quindi, promette di assumere i contorni di un'esperienza interattiva particolarmente adrenalinica e stratificata, con numerose opzioni a disposizione dei giocatori per ritagliare il gameplay a propria immagine e somiglianza per farlo aderire ai propri gusti ed esigenze.

Tra le tante informazioni snocciolate dalla divisione gaming della Casa delle Idee e dal colosso videoludico cinese troviamo sia l'elenco dei supereroi di Marvel Rivals confermati che le indicazioni sulla finestra di lancio e sulla rosa di piattaforme destinata ad accogliere i guerrieri di questo hero shooter gratuito.

La Closed Alpha di Marvel Rivals si terrà nel mese di maggio e coinvolgerà un numero ristretto di appassionati di sparatutto multiplayer su PC. Nel momento in cui scriviamo, quindi, l'unica piattaforma deputata a fare da sfondo alle battaglie dei supereroi e dei villain di Marvel Rivals risulta essere il PC, ma non sappiamo se nei piani futuri di Marvel Games e NetEase ci sia spazio anche per l'enorme mercato mobile su iOS e Android, come pure per l'utenza console con un porting destinato ad arrivare su PlayStation 5, Xbox Series X|S e, perché no, anche sulla sempre più rumoreggiata Nintendo Switch 2.

