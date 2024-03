Marvel Rivals: il nuovo sparatutto gratis con Iron-Man e Spider-Man sembra interessante

Mentre sul mercato mobile i titoli multiplayer ambientati nell’universo Marvel hanno sempre avuto un incredibile successo (basti pensare a Contest of Champions, ancora attivo dal 2014), sulle piattaforme domestiche i giocatori sono soliti prediligere avventure single player. Nonostante tutto, c’è chi sta provando ad invertire questa tendenza.

Dopo il non fortunatissimo Marvel’s Avengers, è in arrivo su PC un nuovo progetto che prova a canalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati di sparatutto e supereroi: stiamo parlando di Marvel Rivals, produzione firmata NetEase Games che potrebbe ritagliarsi una fetta di pubblico anche grazie al drastico calo d’interesse nei confronti di Overwatch 2, da cui il free to play trae evidentemente ispirazione. Non perdiamo altro tempo e andiamo alla scoperta di questo interessante shooter PvP.

Doctor Doom colpisce ancora

Confermando le voci di corridoio che si susseguono ormai da settimane, Marvel Rivals è il nuovo sparatutto multiplayer nato dalla collaborazione tra NetEase Games e Marvel Games. Il gioco in questione è uno shooter con visuale alle spalle del personaggio in cui i giocatori possono prendere il controllo di un ampio ventaglio di personaggi provenienti dal mondo Marvel, che siano essi appartenenti al roster di supereroi o villain. A fare da sfondo agli scontri fra personaggi in calzamaglia vi è un intreccio narrativo con protagonista il malvagio Dottor Destino (Doctor Doom in lingua originale). Pare infatti che il villain dalla maschera metallica sia finito per scontrarsi con la sua versione futura, quella proveniente dal 2099, scatenando un conflitto senza precedenti fra gli universi ed i relativi supereroi/villain. Si tratta quindi del pretesto perfetto per far scontrare fra loro orde di beniamini Marvel, che devono vedersela con chiunque decida di prendere le parti dei due Dottor Destino con l’obiettivo di stroncare le loro brame di conquista.

Gli sviluppatori non hanno specificato se il gioco subirà un’evoluzione nel tempo anche per quel che concerne l’impianto narrativo, ma possiamo presumere che i futuri aggiornamenti andranno ad ampliare la storia, svelando nuovi dettagli sui malefici piani dell’importante super cattivo dell’universo Marvel.

Team Up e distruzione della mappa

Ma veniamo al dunque: che tipo di gioco è Marvel Rivals? Abbiamo descritto il titolo come uno sparatutto in terza persona con focus sul PvP, ma è bene specificare che l’impostazione del titolo NetEase Games è ben diversa da quella dei più classici shooter con visuale alle spalle del personaggio. Pur vantando alcuni veterani che hanno lavorato a Battlefield e Call of Duty, il team di sviluppo ha voluto sfruttare le peculiarità di ciascun personaggio rendendo il prodotto più vicino ad un hero shooter come Overwatch. Questo implica che passare da un eroe all’altro segni un drastico cambiamento in termini di stile di gioco, visto che scendere in campo nei panni di Hulk sarà ben diverso rispetto a quando si utilizza Iron Man. Il miliardario e filantropo fa sì che il gioco assuma la forma di uno shooter più classico, con in aggiunta la possibilità di librarsi in volo grazie ai propulsori in dotazione alla sua armatura. Con personaggi come Hulk, Black Panther e Magik, invece, Marvel Rivals si trasforma in un action in terza persona, poiché tutti questi eroi sono specializzati nel corpo a corpo e il loro kit non comprende armi a distanza.

Uno degli elementi di gameplay più sorprendenti di Marvel Rivals riguarda le abilità di squadra, dette anche Team Up. Non sappiamo quanto sia profonda questa meccanica, ma sarà possibile fare in modo che alcune coppie di eroi possano collaborare per dare vita a mosse speciali in grado di mettere in seria difficoltà gli avversari. Rocket Raccoon, ad esempio, potrà saltare sulle spalle del suo fedele alleato Groot per iniziare a far fuoco sui nemici, invece Hulk avrà l’opportunità di utilizzare i suoi raggi gamma per caricare i cannoni laser di Iron Man e fargli così sparare un raggio ancora più potente. Nel corso del filmato d’annuncio possiamo anche vedere a più riprese che le mirabolanti gesta dei supereroi sono in grado di devastare elementi dello scenario. Gli sviluppatori promettono dinamiche di gioco che favoriscono una deformazione significativa della mappa in tempo reale, ma bisognerà toccare con mano il titolo per comprendere la profondità di questa meccanica in stile The Finals (a proposito, l’avete letto il nostro speciale sulla Stagione 2 di The Finals?).

Parlando invece delle modalità di gioco, il team di sviluppo sembra non voler svelare ancora tutti i dettagli su come si svolgeranno i match, ma osservando con molta attenzione il trailer d’annuncio è possibile scovare alcuni piccoli elementi che suggeriscono la presenza di una modalità simile alla Scorta di Overwatch. Molto probabilmente, infatti, il carro trainato da due arieti bianchi non è che l’oggetto che una squadra deve accompagnare verso l’obiettivo mentre il team avversario deve impedire che ciò avvenga. L’unica certezza è che i match metteranno in contrapposizione due squadre formate da sei giocatori.

Un roster potenzialmente infinito

Per chi se lo stesse chiedendo, il modello di distribuzione pensato da NetEase Games è quello ormai più diffuso tra le produzioni multiplayer. Marvel Rivals verrà infatti pubblicato come free to play su PC (ma è facile ipotizzare che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S in futuro) e, in quanto tale, potrà essere scaricato da tutti gli utenti in maniera gratuita, sebbene sarà possibile fare acquisti in app grazie alle microtransazioni. Almeno per il momento, non è possibile sapere quanto ingombrante sarà questa componente del gioco: possiamo ipotizzare che buona parte dei contenuti acquistabili verterà sulle personalizzazioni estetiche, così da far assumere agli eroi l’aspetto visto al cinema o in uno dei numerosi fumetti di cui sono stati protagonisti. Gli sviluppatori hanno già assicurato che Marvel Rivals accoglierà nuovi eroi e villain nel roster con la pubblicazione delle stagioni. Sarà interessante scoprire in che modo i giocatori avranno accesso a tutti i contenuti post-lancio: l’ipotesi più probabile è che, come in League of Legends, gli utenti potranno decidere se ricorrere alla carta di credito per sbloccare tutto immediatamente o se accumulare valuta di gioco per ottenere gli eroi extra in maniera gratuita.

In ogni caso, il roster sembra essere davvero ricco e già nelle fasi finali del reveal trailer possiamo trovare il primo teaser che suggerisce l’arrivo dei Guardiani della Galassia, degli X-Men e di altri eroi come Scarlet Witch e un muscolosissimo Punisher. A tal proposito, lo stile dei personaggi è davvero interessante, poiché risulta originale e non si limita a riproporre quanto già visto altrove. In conclusione, possiamo dire che questo marvel Rivals sembra un progetto davvero interessante ma le informazioni disponibili in fase d’annuncio non hanno soddisfatto tutte le nostre curiosità, che probabilmente troveranno una risposta il prossimo maggio con la prima alpha, la quale metterà a disposizione di alcuni fortunati utenti un roster di 12 personaggi.