Marvel Rivals: quali supereroi ci sono? Tutti quelli confermati

È stato appena annunciato il nuovo Marvel Rivals, uno sparatutto competitivo con visuale in terza persona con dinamiche di gameplay che sono fortemente ispirate a quelle viste in Overwatch. Dal momento che il roster di supereroi e villain sembra essere particolarmente ricco, scopriamo quali sono i personaggi giocabili annunciati ad oggi.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi la cui presenza è stata confermata in Marvel Rivals:

Hulk (Bruce Banner)

Iron Man

Spider-Man

Peni Parker

Loki

Storm

Black Panther

Doctor Strange

Mantis

Rocket Raccoon

Star Lord

Groot

Magik

Luna Snow

Magneto

The Punisher

Scarlet Witch

Namor

Va precisato che quelli nell'elenco sono solo gli eroi iniziali e, come già confermato da NetEase Games in fase d'annuncio, Marvel Rivals permetterà ai giocatori di utilizzare nuovi personaggi che verranno pubblicati nel corso delle stagioni. Possiamo quindi attenderci molti altri eroi grazie al supporto post-lancio. Quasi sicuramente vedremo quindi arrivare altri membri dei Guardiani della Galassia come Gamora e Drax oltre ai tantissimi X-Men che non sono ancora stati annunciati, tra i quali troveremo senza alcuna ombra di dubbio anche Wolverine. Insomma, le possibilità sono davvero tante e siamo sicuri che il roster si espanderà parecchio dopo l'approdo sugli scaffali virtuali di Steam ed Epic Games Store.

Vi ricordiamo che la Closed Alpha che si terrà il prossimo maggio 2024 permetterà di utilizzare solo 12 dei personaggi della lista che trovate più sopra ed è molto probabile che quelli che mancheranno all'appello saranno quelli che non si vedono nelle sequenze di gameplay del trailer d'annuncio.

In attesa di ulteriori informazioni sul gioco, che arriverà esclusivamente su PC, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Marvel Rivals con tutti i dettagli su storia e gameplay.