Marvel Rivals in sviluppo per un rumor, è un FPS AAA per PC, console e mobile?

Secondo la fonte che per prima ha svelato importanti dettagli su Marvel 1943 Rise of Hydra, quest'anno potrebbe essere annunciato un nuovo gioco Marvel, uno sparatutto AAA in prima persona.

Il colosso cinese NetEase specializzato in MMO e giochi multiplayer per mobile e PC sarebbe al lavoro su Marvel Rivals, un progetto descritto come un FPS AAA in sviluppo per piattaforme mobile, PC e console non meglio specificate. L'annuncio di Marvel Rivals sembra atteso per il 2024 mentre non è chiaro se il gioco arriverà quest'anno o se il lancio sia previsto più avanti magari nel corso del 2025 o 2026.

Quanti giochi Marvel ci sono in uscita?

Marvel Rivals sarebbe solo l'ultimo gioco Marvel ad essere annunciato, ad oggi ci sono infatti tanti titoli in sviluppo tra cui il già citato Marvel 1943 Rise of Hydra e senza dimenticare Marvel's Iron-Man e Marvel's Black Panther di Electronic Arts, Marvel's Blade di Arkane, Marvel's Wolverine di Insomniac Games e sempre dello stesso studio i tanto rumoreggiati Marvel's Spider-Man 3 e Marvel's Venom.

Una vera e propria fabbrica di videogiochi basati sui supereroi della casa delle idee, in un periodo storico che vede il Marvel Cinematic Universe faticare al cinema rispetto ai tempi d'oro della saga di Avengers.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.