Marvel's Avengers, la boss fight con Abominio nei panni di Hulk

Abominio, storico nemico dell'Incredibile Hulk nell'universo dei fumetti Marvel, è uno scagnozzo di Modok e costituisce una delle prime boss fight della campagna di Marvel's Avengers. Scopriamo insieme come affrontarlo.

La boss fight con Abominio nei panni di Hulk si svolge poco dopo che la protagonista Kamala Khan (alias Ms. Marvel) incontra il gigante verde all'interno dell'elivelivolo Chimera in rovina. Lo scontro è suddiviso in due fasi, vediamole nel dettaglio per capire come affrontare il mostro anfibio e proseguire nella storia principale.

Prima fase

Dopo il filmato introduttivo, potete cominciare a colpire Abominio con una serie di attacchi pesanti o leggeri (quindi tasti Triangolo e Quadrato per la PlayStation, X e Y per Xbox). Noterete che ci vorranno parecchi colpi per intaccare seriamente la salute del boss, quindi è necessario ingegnarsi per massimizzare i danni: usate l'abilità passiva di Hulk tenendo premuto il tasto R2 (RT per il controller Xbox) in modo da aumentare tutti i danni fisici e recuperare anche Vitalità nel caso in cui foste feriti. Potete anche colpire a distanza i piloni elettrificati quando Abominio vi si trova vicino per causargli ulteriori danni. Non potrete continuare a colpirlo in corpo a corpo perché a un certo punto partirà il suo contrattacco; in questo caso schivate e allontanatevi. Abominio avanzerà verso di voi lentamente ma tenterà anche di caricarvi con una certa regolarità: vedrete comparire sulla sua testa un cerchio rosso lampeggiante. Cercate di schivare questo attacco perché causa danni ingenti, premendo al momento giusto il tasto Cerchio (B su Xbox).

Quando la salute di Abominio sarà scesa a metà circa, potrete eseguire una mossa con gli stessi tasti che utilizzate per eseguire un abbattimento sui nemici normali (quindi Triangolo + Cerchio, o Y + B) andandogli vicino. Partirà un altro filmato, e la location dello scontro passerà a una nuova aerea circolare colma di grossi macchinari elettrificati.

Seconda fase

Qui si svolge la seconda parte della boss fight: Abominio si circonderà di una nube di gas tossico che vi impedirà di avvicinarvi a lui per colpirlo. Dovrete schivarlo e attendere il momento giusto per attaccarlo, evitando di entrare in contatto col gas. Per velocizzare il tutto potete farlo collidere con i marchingegni elettrici ai confini dell'aerea: questi causeranno notevoli danni al mostro, che prima o poi si ritroverà senza salute. Attenzione a non toccare voi stessi i campi elettrici, potrebbero risultare letali. Quando l'avrete ferito abbastanza e la sua vita sarà quasi a zero, il combattimento sarà concluso e potrete godervi un filmato in cui Hulk sfoggia tutta la sua forza per abbattere in modo definitivo (e decisamente violento!) il suo arcinemico verde.

Questo è tutto. Speriamo che questa guida possa aiutarvi a superare questo scontro, ma se avete altri dubbi sul combattimento in generale potreste consultare la nostra guida su come eseguire gli Abbattimenti o affrontare i nemici con scudo in Marvel's Avengers, ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in arrivo a fine anno su PS5 e Xbox Series X/S.