Marvel's Avengers: ben 5 ore di gameplay con il Fossa, tra storia e Zone di Guerra

Avete già cominciato al riunire il team degli eroi più potenti della Terra in Marvel's Avengers? Se non avete ancora avuto modo di acquistare l'ultimo lavoro di Square Enix e Crystal Dynamics, ma siete curiosi di scoprire cosa ha da offrire, allora abbiamo ciò che fa al caso vostro: ben cinque ore di gameplay in compagnia di Francesco Fossetti!

Il nostro caporedattore ha celebrato il lancio del gioco, avvenuto lo scorso 4 settembre, con una lunghissima diretta che ha intrattenuto gli spettatori del canale Twitch di Everyeye per ben cinque ore. Se ve la siete persa, potete rimediare grazie alla replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Il Fossa è andato anzitutto alla scoperta della campagna per giocatore singolo, composta da Missione Eroe che esplorano i fatti seguenti all'A-Day, un giorno di completa disfatta per i Vendicatori. Dopodiché, ha dedicato spazio anche alle missioni Zona di Guerra, incarichi che offrono un ampia varietà di ricompense e di obiettivi affrontabili anche in gruppi di quattro giocatori. Sono accessibili tramite i Tavoli di Guerra negli avamposti, nei Quinjet e sul ponte dell'elivelivolo Chimera, e si adattano automaticamente alle dimensioni della squadra e del livello giocatore.

Prima di lasciarvi alla visione del video, ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Prossimamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, con tanto di aggiornamento gratis dalle versioni di precedente generazione. Già che ci siete, leggete anche la recensione della storia di Marvel's Avengers.