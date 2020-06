Marvel's Avengers: abilità degli eroi, personalizzazione e aggiornamenti gratis

Il primo War Table di Marvel's Avengers si è rivelato un evento ricchissimo. In circa mezz'ora Crystal Dynamics e Square Enix hanno presentato un nuovo trailer della storia, mostrato una Missione Eroe della campagna con Thor e illustrato le potenzialità della Modalità Zona di Guerra, affrontabile sia in solitaria che in cooperativa.

Non solo, durante la presentazione sono emersi anche molti dettagli sulla personalizzazione e il potenziamento dei differenti personaggi. In Marvel's Avengers i giocatori potranno personalizzare in vari modi i supereroi. Questi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere giocati in modi diversi in base all'equipaggiamento e alle abilità scelte, prestandosi a differenti stili di gioco. Ogni eroe ha un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare, molte di queste ispirate alle mosse classiche estrapolata da 80 anni di storia Marvel e altre create appositamente per il gioco.

I supereroi potranno essere personalizzati con costumi classici, amati dai fan e originali, ispirati alla lunga storia di Marvel, tra cui l'armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery numero 83, del 1962.

Square Enix ha inoltre ribadito che Marvel's Avengers sarà un gioco con una narrazione in continua espansione, ma coloro che lo compreranno non dovranno preoccuparsi di nulla: La pubblicazione di ogni nuovo supereroe o ambiente successivo al lancio sarà disponibile a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, completamente gratis.

Marvel's Avengers uscirà il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. L'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X sarà gratis e disponibile fin dal lancio delle console next-gen. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Marvel's Avengers.