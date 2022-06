Marvel's Avengers accoglie la Potente Thor: Jane Foster è ora parte dei Vendicatori

Presentata ufficialmente con un trailer di Marvel's Avengers dedicato, la Potente Thor è ora disponibile nel roster dell'avventura confezionata da Crystal Dynamics.

Con la pubblicazione della Patch 2.5 di Marvel's Avengers, Jane Foster ha infatti realizzato il suo debutto all'interno del titolo. Con l'ingresso in scena del personaggio, i Vendicatori accrescono le proprie fila, accogliendo il loro decimo membro (undicesimo su console Sony, dove Spider-Man è presente in esclusiva). I giocatori di Marvel's Avengers possono dunque ora contare anche sulla potente Dea del Tuono, pronta a brandire il sacro Mjolnir della mitologia norrena.

In single player o in compagnia, la Potente Thor arricchisce il combat system del titolo a marchio Marvel e Crystal Dynamics. In Marvel's Avengers, Jane Foster deve affrontare una nefasta diagnosi di cancro, ma non solo. Dopo aver giurato di combattere per gli Inumani in seguito ai tragici eventi dell'A-Day, la donna è stata scelta dal Mjolnir come nuova Thor. Il potere ottenuto tramite l'arma mitologica ha arrestato il diffondersi del cancro, consentendo a Jane di unirsi agli Avengers. In seguito agli effetti generati dalle tempeste tachioniche scatenate dall'AIM e dallo Scienziato Supremo, l'eroina si è però ritrovata all'improvviso trasportata in un universo nuovo e sconosciuto, dove dovrà forzatamente collaborare con la Jane Foster di un'altra linea temporale.