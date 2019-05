Marvel's Avengers è un action game cinematografico che unirà single player e co-op

I fan delle opere Marvel sono esplosi di gioia quando, nella giornata di ieri, Square-Enix ha confermato che durante la sua conferenza all'E3 2019 verrà finalmente svelato il misterioso Marvel's Avengers, in via di sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics.

Nel mentre attendiamo quindi che il publisher sia pronto a mostrarci un primo trailer del gioco, il sito ufficiale della fiera losangelina si è già lasciato scappare qualche succosa informazione riguardo al progetto.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Marvel's Avengers - confermato come il nome ufficiale del gioco - è un action-adventure dai toni epici caratterizzato da uno storytelling di tipo cinematografico. Sul versante gameplay, il gioco presenterà sostanzialmente un'esperienza ibrida, con single player e co-op che si mescoleranno senza soluzione di continuità.

Sarà possibile formare team fino a quattro giocatori, fare utilizzo di formidabili abilità in combattimento, personalizzare liberamente i supereroi a seconda delle nostre preferenze di gameplay, e combinare poteri e attacchi per difendere dalle incombenti minacce un mondo in costante espansione. Quest'ultimo punto, tra l'altro, lascerebbe pensare ad un Game as a Service sulla scia del modello offerto da Fortnite. Per vederci più chiaro, comunque, basterà aspettare la conferenza E3 di Square-Enix, in previsione martedì 11 giugno alle ore 03:00 italiane.