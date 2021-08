Marvel's Avengers dice addio a Denuvo: rimossa la protezione anti-pirateria su PC

A quasi un anno dal lancio, Square-Enix ha deciso che i tempi fossero maturi per dire definitivamente addio alla protezione anti-tamper fornita da Denuvo in favore della versione PC di Marvel's Avengers.

La decisione presa di comune accordo tra Square-Enix e gli sviluppatori di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal non sorprende più di tanto dal momento che diversi dei titoli del publisher nipponico sono stati progressivamente privati della protezione Denuvo nel corso degli ultimi anni. Nel 2019, Square-Enix lo ha infatti rimosso da Life is Strange: Before the Storm e Octopath Traveler, per poi nel 2020 fare lo stesso con Final Fantasy XII The Zodiac Age, Dragon Quest Builders 2 e Trials of Mana. Sappiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy esordirà sul mercato protetto dalla tecnologia anti-tamper ma è abbastanza probabile che anche in questo caso, prima o poi, verrà eliminata dalla versione PC.

La novità è inclusa nell'ultimo update da 1.8GB disponibile per il download su Steam, elencata tra le patch notes ufficiali. Gli utenti si sono già detti curiosi di avviare il titolo per osservare gli eventuali cambiamenti alla stabilità generale del gioco. Denuvo è infatti spesso bersagliata dall'utenza PC, dal momento che le sue protezioni anti-pirateria hanno spesso limitato le prestazioni dei giochi (vedasi il caso Resident Evil Village).

Intanto, un leak ha mostrato anticipatamente la prossima skin gratis di Marvel's Avengers che sarà disponibile per gli abbonati al PS Plus.