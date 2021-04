Marvel's Avengers si aggiorna ancora: la nuova patch è disponibile per il download

Dopo aver pubblicato il grande aggiornamento con cui è stato introdotto l'evento Anomalia Tachionica, il team di sviluppo di Crystal Dynamics ha annunciato nelle ultime ore di aver distribuito un nuovo update per il suo Marvel's Avengers.

Non si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo o ricco di nuovi contenuti. Anzi, a dirla tutta non è inclusa alcuna novità dal punto di vista ludico, dal momento che, come leggiamo nelle patch notes pubblicate dalla software house di Square-Enix su Steam, sono stati apportati soltanto dei miglioramenti alla stabilità generale del gioco. Sembra che non ci sia altro da segnalare per il momento, ma terremo d'occhio la pagina degli update in caso gli sviluppatori abbiano dei dettagli da condividere in un secondo momento riguardo alla patch v1.6.0.7.

Nel frattempo, in rete è apparso un leak che ha svelato in anticipo l'aspetto delle skin ispirate al Marvel Cinematic Universe, tra cui quelle di Captain America, Vedova Nera, Occhio di Falco e Hulk, che Crystal Dynamics ha sì annunciato ma non mostrato ancora pubblicamente. Ciò che la software house ha invece specificato sin da subito è che i costumi del MCU saranno ottenibili esclusivamente a pagamento tramite microtransazioni da effettuare tramite lo store in-game di Marvel's Avengers.