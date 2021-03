Marvel's Avengers si aggiorna: serviranno più XP per far salire di livello gli eroi

L'annuncio delle versioni next-gen di Marvel's Avengers ha confermato l'imminente arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato alla produzione firmata da Crystal Dynamics.

In particolare, oltre ad apportare molteplici migliorie a Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X|S, l'aggiornamento in arrivo per il titolo apporterà anche alcune variazioni a delle dinamiche di gioco. Ad essere interessate sono in particolare le logiche legate alla progressione del personaggio. Con un messaggio indirizzato alla community, il team di sviluppo ha in particolare reso noto di non essere soddisfatto della curva di apprendimento proposta al momento dall'avventura dei Vendicatori.

Al contrario di quanto accade in molti GDR, - riferisce il team - in Marvel's Avengers l'avanzamento assume una struttura lineare, anziché proporre una curva di progressione. Secondo Crystal Dynamics, il risultato finale sono eroi che salgono di livello troppo rapidamente, con un effetto soverchiante sopratutto sui nuovi giocatori, che non hanno particolare dimestichezza con il genere di riferimento. Per ovviare a questa problematica, gli sviluppatori hanno deciso di apportare delle modifiche tramite l'update che sarà reso disponibile il prossimo 18 marzo. Con queste ultime, sarà aumentata l'entità di XP necessaria a salire di livello, a partire dal livello 25 e sino al livello 50, attualmente il massimo raggiungibile all'intendo del gioco.