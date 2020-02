Marvel's Avengers: annunciati in video i bonus per i preordini e le Edizioni Speciali

Come frutto della collaborazione con Sony, Square Enix e Crystal Dynamics presentano in video le edizioni speciali di Marvel's Avengers e i bonus previsti per chi prenoterà il gioco su PS4.

Ad aprire il valzer delle edizioni per collezionisti dell'ultima avventura dei Vendicatori è la Exclusive Digital Edition, prevista solo su PlayStation Store e comprensiva di 1.000 Crediti ingame da spendere per personalizzare il proprio supereroe, così come di una serie di customizzazioni per il nome e la "targhetta virtuale" che ci identificherà nella ricerca delle partite multiplayer. Chi effettuerà il preordine su PS4 riceverà anche delle ulteriori targhette virtuali da utilizzare per uno qualsiasi dei sei Vendicatori principali, ma anche un'emote esclusiva e il Marvel Legacy Outfit, pacchetto di costumi "nostalgici".

Per quanto riguarda le edizioni speciali, Square Enix ci informa che Marvel's Avengers sarà venduto nelle versioni Standard, Deluxe e La più Potente Edizione della Terra. La Deluxe Edition darà accesso a 6 targhette speciali per il nickname, a un pacchetto di costumi esclusivi per i Vendicatori, alla possibilità di giocare al titolo con tre giorni di anticipo rispetto alla data di lancio prevista e ad un mese di abbonamento gratuito a Marvel Unlimited, con possibilità di leggere più di 25.000 fumetti Marvel.

La Più Potente Edizione della Terra di Marvel's Avengers comprenderà tutti i contenuti della Deluxe Edition e vanterà una statuetta a colori alta 30cm di Captain America prodotta in PVC da Gentle Giant, oltre alla custodia Steelbook. Al suo interno troveremo anche la statuina bobblehead di Hulk, il portachiavi Mjolnir, la fibbia con cintura di Black Widow, i progetti dell'armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan e la foto di gruppo degli Avengers.

A questo punto non ci resta da ricordarvi che, in funzione dell'ultimo rinvio di Marvel's Avengers, l'uscita della nuova avventura di Crystal Dynamics è prevista per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.