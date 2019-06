Marvel's Avengers: Ant-Man è il primo DLC gratis, ecco il trailer in 4K

Uno dei protagonisti indiscussi della conferenza Square Enix, Marvel's Avengers ha messo sin sa subito le cose in chiaro: tutti i Vendicatori saranno gratuiti, così come le regioni aggiuntive. A questo proposito vi proponiamo il trailer in alta definizione del primo DLC: Ant-Man.

Il publisher dell'attesissimo game as a service ha infatti pubblicato sul canale Marvel Entertainment il filmato che ha chiuso la conferenza Square Enix dell'E3 2019. Com'è possibile vedere, a vestire i panni del particolare supereroe non sarà Scott Lang come visto nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe ma Hank Pym, lo scienziato che ha creato la tecnologia che permette di rimpicciolire e ingigantire sia il proprio corpo che quello degli avversari. Nel trailer vediamo infatti Ant-Man utilizzare una sorta di fucile che rende innocuo un enorme ragno-robot semplicemente riducendone a dismisura le dimensioni.

Prima di lasciarvi al filmato in 4K, vi ricordiamo che Marvel's Avengers arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 15 maggio 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Sapevate che il design dei supereroi di Marvel's Avengers non è definitivo? Pare infatti che gli sviluppatori non escludano la possibilità di apportare loro alcune modifiche.