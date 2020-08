Marvel's Avengers: appuntamento a stasera su Twitch con la Beta e un ospite speciale

Se non avete modo di provare la Beta di Marvel's Avengers in questo secondo weekend di test, sappiate che questa sera ci sarà una mini-maratona dedicata al gioco.

A partire dalle ore 20:00 alla mezzanotte di oggi, 14 agosto 2020, potrete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye e farci compagnia mentre affrontiamo qualche missione nei panni dei supereroi Marvel e commentiamo il gioco con ospiti speciali come Davide "Falconero" Persiani, che verrà a trovarci nel corso della serata.

Vi ricordiamo che la seconda fase di test del gioco, in arrivo questa sera, è dedicata esclusivamente agli utenti Xbox One e PC che hanno effettuato il preorder e a tutti i possessori di PlayStation 4, anche quelli che non dispongono di un codice per la Beta. Ad essere aperta a tutti sarà invece la prossima Beta, che si terrà dal 21 al 23 agosto 2020.

Non dimenticate inoltre che chiunque terminerà le missioni proposte in questa versione di prova potrà ricevere gratuitamente il piccone di Hulk in Fortnite Battaglia Reale e una serie di ricompense extra nella versione finale del gioco, in uscita il prossimo 4 settembre 2020 su PS4, Xbox One e Steam.

Avete già dato uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati della Beta di Marvel's Avengers su Steam?