Marvel's Avengers: arriva il bundle con skin di Kate Bishop e unità gratis su PS Plus

Sony ha appena aggiornato la sezione dedicata ai contenuti per gli abbonati al suo PlayStation Plus con un nuovo pacchetto gratuito per Marvel's Avengers, al cui interno è possibile trovare una serie di ricompense esclusive.

Aggiungendo questo contenuto aggiuntivo alla raccolta è possibile ottenere i seguenti oggetti nel titolo Square Enix: il costume "Tocco di viola" per cambiare l'aspetto di Kate Bishop, la targa KB061 per la personalizzazione del profilo online e 100 Unità, la valuta attraverso la quale si possono acquistare i Pass dei singoli supereroi o i vari oggetti nel negozio. Se siete interessati ai contenuti in questione, vi ricordiamo che potete ottenerli tutti semplicemente visitando la sezione Pacchetti esclusivi nella schermata relativa al PlayStation Plus di PlayStation 4 o PlayStation 5. Se siete lontani dalla console, potete come sempre riscattare il contenuto direttamente dall'applicazione oppure sul sito ufficiale del PS Store, portale sul quale basta un semplice click per aggiungerlo alla raccolta. Al prossimo avvio del gioco potrete accedere a tutti i nuovi contenuti.

Vi ricordiamo che proprio oggi è stato annunciato un nuovo War Table di Marvel's Avengers durante il quale assisteremo alla presentazione di Occhio di Falco e dell'upgrade gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X.