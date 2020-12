Marvel's Avengers: arriva la patch 1.22 per la versione PS4, cosa cambia?

A inizio dicembre Crystal Dynamics ha introdotto Kate Bishop in Marvel's Avengers tramite un aggiornamento gratuito, adesso arriva una nuova patch esclusiva per la versione PS4 (e PS5, in retrocompatibilità) che reintroduce alcune funzionalità disattivate per errore con il precedente update.

Lo studio non è stato troppo chiaro a riguardo ed ha parlato solo della reintroduzione di alcune opzioni disattivate per errore su PlayStation, la nuova patch 1.22 non presenta altre migliorie e non include contenuti aggiuntivi di nessun tipo, si tratta come detto semplicemente di un minor update per PS4.

Nonostante le vendite al di sotto delle aspettative, Square Enix continuerà a supportare Marvel's Avengers, recentemente abbiamo avuto modo di provare l'aggiornamento con Kate Bishop, ecco le nostre impressioni: La prima parte della Campagna di Hawkeye rappresenta un epilogo della battaglia contro l'A.I.M. ma anche un ponte verso il prossimo arco narrativo. Le vicende finali del nuovo episodio ci proiettano direttamente verso una minacciosa invasione Kree in un aggiornamento che potrebbe quindi introdurre nuovi nemici, mappe e potenzialmi modalità inedite. Contenuti di cui la community ha disperatamente bisogno, perché il primo DLC gratuito di Marvel's Avengers non si discosta di un millimetro dai pregi e dai difetti già inclusi nel gioco base. Il prossimo appuntamento con i Vendicatori di Square-Enix, atteso al varco anche per l'upgrade in salsa next gen, potrebbe davvero rappresentare la prova di maturità per l'ambizioso progetto di Crystal Dynamics.