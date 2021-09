Marvel's Avengers arriva su Xbox Game Pass! Gratis per gli abbonati su PC, Xbox e Cloud

Nella giornata che celebra il supporto dei giochi Xbox Series X/S a Dolby Vision, Microsoft fa un'altra sorpresa ai propri appassionati annunciando l'arrivo imminente di Marvel's Avengers nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.

Il kolossal action adventure sviluppato da Crystal Dynamics e prodotto da Square Enix, di conseguenza, sarà presto disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nella versione in streaming accessibile su Xbox Cloud Gaming dagli iscritti al Game Pass Ultimate.

L'ingresso di Marvel's Avengers nel servizio in abbonamento della casa di Redmond, logicamente, permetterà all'utenza di Xbox Game Pass di poter accedere al pacchetto completo dei contenuti offerti dall'avventura supereroica, ivi compresi tutti gli aggiornamenti post-lancio e le espansioni come l'ultima di War for Wakanda. Come delineato da Crystal Dynamics nella roadmap di fine 2021 di Marvel's Avengers, l'esperienza degli emuli dei Vendicatori si arricchirà ulteriormente con l'ingresso di nuovi contenuti, tranne quello dedicato a Spider-Man in esclusiva per PS4 e PS5.

L'arrivo di Marvel's Avengers su Xbox Game Pass è previsto per la giornata di giovedì 30 settembre. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Marvel's Avengers e dell'analisi su gameplay e contenuti dell'espansione War For Wakanda con Black Panther.