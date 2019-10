Marvel's Avengers: è in arrivo l'annuncio di un nuovo eroe?

Nelle ultime ore è stato pubblicato un misterioso post sulla pagina Facebook ufficiale di Square Enix, nella quale il publisher lascia intuire l'imminente annuncio di un nuovo eroe giocabile per Marvel's Avengers in occasione del New York Comic-Con.

Lo scatto pubblicato sui social ci mostra tre diverse teche: due hanno all'interno dei manichini con i costumi di Bruce Banner e Thor e la terza, al centro, è completamente coperta da un telo rosso. È quindi probabile che a breve tale manto rosso venga rimosso per svelare al mondo l'identità del prossimo personaggio che potremo utilizzare nell'attesissimo titolo a supporto continuo di Crystal Dynamics. Tra i commenti degli utenti al post in questione sono in tantissimi a sperare nell'annuncio di Occhio di Falco ma, vista la sua presenza nell'ultimo trailer, è molto più probabile che sia Ms. Marvel il prossimo eroe di Marvel's Avengers.

In attesa di scoprire chi si nasconda nella teca di vetro, vi ricordiamo che tutti i personaggi aggiuntivi del gioco saranno disponibili in maniera completamente gratuita per tutti gli utenti e il primo di questi DLC avrà come protagonista Ant-Man.

Marvel's Avengers arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Avete già visto Hulk in versione Joe Fixit in Marvel's Avengers?