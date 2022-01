Marvel's Avengers: in arrivo un nuovo costume per Spider-Man ispirato a Far From Home

I giocatori PlayStation di Marvel's Avengers troveranno presto un'interessante sorpresa legata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere. A partire dal 27 gennaio 2022, infatti, su PS5 e PS4 sarà disponibile un nuovo costume per Spider-Man ispirato a quanto visto al cinema nell'acclamato Spider-Man: Far From Home.

Square Enix e Crystal Dynamics invitano i fan a tenere d'occhio il Marketplace del gioco, dove il nuovo outfit verrà messo a disposizione. Gli autori hanno riposto grande cura ed impegno nel replicare in maniera fedele e dettagliata il costume visto all'interno del Marvel Cinematic Universe, rivelandosi in questo modo uno dei look alternativi per Peter Parker più interessanti tra quelli disponibili all'interno del titolo Action/RPG brawler incentrato sul multiplayer e dedicato agli iconici Avengers.

In attesa dunque di mettere le mani sopra il nuovo look per l'Uomo Rango, proseguono le voci di corridoio sul futuro del gioco: She Hulk potrebbe arrivare in Marvel's Avengers, almeno stando a quanto suggerito dalla doppiatrice Krizia Bajos sui social. Per il momento però gli sviluppatori non hanno commentato questa indiscrezione. Nel frattempo non mancano alcuni guai: i giocatori si dicono stufi del matchmaking di Marvel's Avengers per come è strutturato, sebbene Crystal Dynamics abbia confermato di essere al lavoro per implementare la funzionalità join-in-progress per le partite in pieno svolgimento.