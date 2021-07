Marvel's Avengers: l'arrivo di Spider-Man su PS4 e PS5 potrebbe essere vicino

Se siete in trepidante attesa di poter giocare nei panni dell'arrampicamuri in Marvel's Avengers, sappiate che nuove informazioni potrebbero arrivare prima del previsto.

A svelarlo è stato Anthony Garttmeyer, Lead Animator di Crystal Dynamics che ha di recente partecipato ad un podcast in diretta streaming con alcuni grandi appassionati del titolo a supporto continuo targato Square Enix. Tra i vari argomenti di cui si è parlato nel corso della live su Twitch troviamo anche Spider-Man, personaggio che arriverà con un aggiornamento gratuito per i soli possessori del gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5. Stando alle parole dello sviluppatore, il debutto dell'Uomo-Ragno sarebbe previsto entro la fine dell'anno corrente, indicando quindi gli ultimi mesi del 2021 come possibile finestra di lancio del personaggio aggiuntivo.

Purtroppo Garttmeyer non ha svelato ulteriori informazioni, ma è probabile che già qualche settimana dopo l'arrivo di Black Panther in Marvel's Avengers, che vi ricordiamo avverrà nel corso del mese di agosto, si inizierà a parlare di Spider-Man in una delle dirette che gli sviluppatori organizzano periodicamente per presentare le novità in uscita.

In attesa di novità in merito all'eroe extra, vi ricordiamo che presto si potranno usare più copie dello stesso eroe in Marvel's Avengers.