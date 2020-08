Marvel's Avengers: l'arrivo degli X-Men non è da escludere

Quando si lavora ad un gioco come Marvel's Avengers si ha a disposizione un roster di potenziali personaggi giocabili praticamente infinito ed è difficile riuscire ad accontentare tutti i fan della Casa delle Idee. Tra i personaggi che potrebbero far felici molti appassionati troviamo gli X-Men, che a quanto pare potrebbero arrivare in futuro.

A svelarlo è stato il creative director del gioco, Shaun Escayg, che durante un'intervista ha parlato dei possibili personaggi in arrivo nel gioco e delle eventuali limitazioni imposte dall'alto. Pare infatti che Marvel non abbia messo alcun paletto a Crystal Dynamics e che l'unico requisito fondamentale per inserire un nuovo eroe sia quello di accompagnare il suo debutto con una sua storia.

Ecco le parole di Escayg:

"Abbiamo la possibilità di pescare eroi da tutti gli 80 anni di storia di Marvel. Il processo attraverso il quale selezioniamo questi personaggi è semplice e l'importante è rispondere alla domanda: possiamo inserirlo in maniera coerente in questo mondo? Possiamo fare in modo che a Marvel piaccia il modo in cui abbiamo inserito l'eroe in questo contesto? Insomma, tutto ruota intorno a come decidiamo di scrivere il personaggio e proporlo all'azienda."

"Nessun personaggio potrà essere introdotto senza una sua storia. È parte dell'accordo con Marvel, quindi per ognuno dei futuri supereroi giocabili dovrà esserci una nuova storia che permetta di approfondire la conoscenza di quel personaggio e un potenziale villain."

Sembra quindi che agli sviluppatori sia stato concesso un certo grado di libertà ed è quindi molto probabile che si stia seriamente pensando di introdurre anche mutanti come Wolverine, Tempesta, Gambit e tutti gli altri.

A proposito di nuovi personaggi, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sono stati scovati nella beta di Marvel's Avengers riferimenti a War Machine, She-Hulk e Kate Bishop.