Marvel's Avengers, aspettando Hawkeye: nuovo grande update su tutte le piattaforme

A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo War Table, che il prossimo 16 febbraio ci presenterà Hawkeye e l'aggiornamento grafico per PS5 e Xbox Series X, Cystal Dynamics ha annunciato la pubblicazione di un nuovo, corposo aggiornamento per Marvel's Avengers.

Disponibile a partire da oggi 9 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC Steam e Google Stadia, l'aggiornamento 1.4.2 di Marvel's Avengers interviene sulla campagna per giocatore singolo e sulla componente multigiocatore, e affina grafica, animazioni, interfaccia, sistema di combattimento, equipaggiamento, sfide e ricompense.

Per prima cosa, gli sviluppatori affermano di aver alzato il livello massimo delle risorse nel seguente modo:

Policoro: 999

Moduli di potenziamento: 999

Chiavi DNA: 99

Frammenti: 99.999

Unità: 999.999

Per quanto concerne la campagna "Riuniti" e l'Iniziativa Avengers, grazie alla patch è ora possibile rigiocare la sala HARM di Kate anche dopo averla completata, la missione "Più che Inumani" non scompare più dal tavolo strategico, e sono stati risolti il problema della schermata nera infinita durante il passaggio al risveglio di Kamala dopo la battaglia sul ponte dell'elivelivolo, il raro problema a causa del quale Kamala non poteva interagire con la terza console quando cercava di attivare le porte per l'archivio, il bug che impediva ai giocatori di completare l'obiettivo nella missione "Il bagliore rosso dei razzi" e molto altro ancora.

Nel Multigiocatore, è stato potenziato il matchmaking ed è stato corretto un problema per il quale

un giocatore risultava invisibile ai membri della propria squadra d'assalto. In ambito grafico, è stata migliorata la resa dei capelli di Black Widow con il costume Furtivo classico e dell''emote "Batteria scarica" di Iron Man. Per tutte le altre migliorie (sono tantissime!), vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale in italiano sul sito ufficiale di Avengers.