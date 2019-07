Marvel's Avengers avrà missioni secondarie facoltative: completarle porterà dei 'vantaggi'

Nel corso dell'E3 2019, si è finalmente alzato il sipario dietro il quale si celava Marvel'S Avengers, nuovo ambizioso progetto del team di Crystal Dynamics.

Intervistato dalla redazione di Venture Beat, il co-head dello studio, Scot Amos, ha fornito alcune interessanti informazioni su quelle che saranno le caratteristiche del progetto videoludico legato all'immaginario dei Vendicatori di Casa Marvel. In particolare, quest'ultimo ha confermato che all'interno del titolo i giocatori potranno imbattersi in alcune missioni secondarie che avranno natura opzionale. Gli utenti, tuttavia, potrebbero essere invogliati a dedicarsi ad esse al fine di ottenere alcune particolari ricompense.



In merito, Amos infatti afferma: "Ci sono missioni che sicuramente vorrete affrontare perchè ci sono certi - come posso dire? - vantaggi che potete ottenere solo superando quel particolare arco, ma è completamente opzionale". I videogiocatori potranno dunque eventualmente decidere di dedicarsi esclusivamente alla campagna principale di Marvel's Avegers.



Vi ricordiamo che nel corso dell'E3, Crystal Dynamics ha confermato che il gioco sarà disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 15 maggio 2020. Per la software house, si tratta del proprio progetto più grande mai realizzato. In chiusura, vi segnaliamo che Marvel's Avengers sarà presente al Comic-Con, occasione durante la quale potrebbero dunque giungere nuove informazioni sul gioco.