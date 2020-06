Marvel's Avengers, avvistato il Daily Bugle: un simpatico Easter Egg

Nel corso di un evento digitale interamente dedicato all'avventura videoludica dei Vendicatori, Square Enix ha presentato una notevole mole di contenuti legati al titolo di Crystal Dynamics.

Tra nuovi trailer e inedite sequenze di gameplay, il team di sviluppo ha avuto modo di mostrare al pubblico moltissimi nuovi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche di Marvel's Avengers. Come prevedibile, gli appassionati dell'universo supereroistico di casa Marvel non hanno perso tempo e hanno analizzato con grandissima attenzione ogni dettaglio del materiale presentato durante la diretta di War Table.

Le attività di analisi hanno ben presto scovato un piccolo ma simpatico Easter Egg. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, in una delle scene mostrate dal team di sviluppo è possibile avvistare il personaggio di Philip Sheldon mentre concede un'intervista televisiva. Ebbene, il microfono al quale si sta rivolgendo altri non è che un oggetto con impresso il logo del Daily Bugle, quotidiano immaginario estremamente diffuso nella New York del mondo Marvel.



In attesa dell'arrivo della data di pubblicazione, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i più recenti dettagli su storia e gameplay di Marvel's Avengers. Grazie ad un'intervista con Crystal Dynamics, è stato inoltre possibile apprendere molte informazioni sul processo creativo che ha condotto a dar vita al gioco.