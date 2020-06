Marvel's Avengers in azione, ci piace? Ecco tutte le novità su storia e gameplay!

Mancano ancora pochi mesi alla data di pubblicazione di Marvel's Avengers e il team di Crystal Dynamics ha scelto di rallegrare l'estate degli appassionati con un ampio ventaglio di nuovi dettagli sulla produzione, presentati durante l'evento War Table.

Innanzitutto, il nuovo trailer di Marvel's Avengers ha aperto un interessante scorcio su quella che sarà la minaccia a cui i Vendicatori dovranno trovare la forza di fare fronte dopo i tragici eventi dall'A-Day. Sulle strade degli eroi della Casa delle Idee troveremo nientemeno che M.O.D.O.K., entità in grado di collegare la propria mente superiore ad una smisurata varietà di tecnologie. Per contrastare il pericoloso avversario, gli Avengers dovranno tornare ad unirsi: un'operazione che vedrà la giovane Kamala Khan/Ms. Marvel giocare un ruolo essenziale.

Ma l'evento organizzato da Crystal Dynamics ha consentito di dare anche uno sguardo più approfondito alla modalità cooperativa di Marvel's Avengers, con un focus particolare sulle missioni War Zone. Giocabili anche in single player, queste ultime offrono la possibilità di collaborare ad un massimo di 4 giocatori, pronti a vestire i panni di uno dei Vendicatori. Insomma, un evento ricco di novità, che la Redazione di Everyeye ha provveduto a riassumere in una ricca video anteprima di Marvel's Avengers. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!