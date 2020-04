Marvel's Avengers in azione nel nuovo trailer: i Vendicatori si presentano!

Come molte altre produzioni, basti pensare a Cyberpunk 2077 e al più recente caso di The Last of Us Parte 2, l'inizio del 2020 è stato testimone anche del posticipo di Marvel's Avengers.

La produzione firmata Crystal Dynamics, inizialmente attesa a maggio, vedrà infatti la luce sul mercato videoludico nel corso del mese di settembre. Per ingannare il tempo che ci separa dalla pubblicazione del titolo, la software house ha reso disponibile un nuovo trailer di Marvel's Avengers. Il filmato risulta particolarmente interessante, poiché ripercorre alcune diverse caratteristiche essenziali del gioco.

Il video, che trovate disponibile direttamente in calce a questa news, introduce il contesto narrativo all'interno del quale si troveranno ad agire i Vendicatori di casa Marvel, ribadendo la centralità del ruolo della giovane Kamala Khan.. Ma non solo, Square Enix approfitta dell'occasione anche per mostrare le varianti estetiche che saranno disponibili per ognuno degli Avengers a disposizione del giocatore: da Natasha Romanov alias Vedova Nera fino ad Iron Man/Tony Stark, passando per Hulk, Captain America e Ms. Marvel.



In chiusura, ricordiamo che recentemente Crystal Dynamics ha offerto ulteriori informazioni sulle diverse tipologie di armi ed equipaggiamenti che saranno presenti nel gioco. Diversi dettagli hanno inoltre riguardato il potenziamento delle abilità in Marvel's Avengers.