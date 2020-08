Marvel's Avengers Beta: 3.5 miliardi di nemici uccisi e oltre 28 milioni di ore di gioco

La Beta del nuovo gioco dei Vendicatori è stata senza dubbio un successo, stando ai dati diffusi dal publisher Square Enix in occasione della pubblicazione del trailer di lancio di Marvel's Avengers.

Nello specifico scopriamo che la Beta è stata giocata per un totale di 28.5 milioni di ore durante le quali i giocatori hanno sconfitto 3.5 miliardi di nemici. Inoltre viene rivelato che l'oggetto più popolare sul marketplace è l'armatura Chroma Lux di Iron Man, infine è stato evidenziato come 240.000 giocatori abbiano sviluppato al massimo il proprio supereroe.

La Beta è ormai conclusa e non è più accessibile, Marvel's Avengers sarà dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in seguito su PS5 e Xbox Series X con supporto per Upgrade Gratis e Smart Delivery. La versione PS4 di Marvel's Avengers sembra occupare circa 90 GB di spazio, ovvero quasi il triplo rispetto ai quasi 29 GB della Beta, al momento però si tratta di un dato non ufficiale e tutto da confermare.

E' certa invece l'esclusività di Spider-Man in Marvel's Avengers su PS4 e PS5, l'arrampicamuri potrà essere utilizzato in esclusiva sulle console Sony e non sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.