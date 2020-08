Marvel's Avengers Beta: come completare le Sfide HARM e sbloccare un piccone in Fortnite

Avete scaricato la Beta gratuita di Marvel's Avengers su PlayStation 4 o Xbox One e volete sbloccare il piccone Spacca-Pugni di Hulk e Iron Man in Fortnite Capitolo 2? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come fare per ottenere l'esclusivo oggetto a tema Marvel.

Innanzitutto vi suggeriamo di seguire i passaggi della nostra precedente guida per effettuare correttamente il collegamento tra l'account Square Enix e quello Epic Games, fondamentale per riscattare l'oggetto. Fatto ciò, dovete avviare la Beta di Marvel's Avengers e completare le prime missioni della campagna, ovvero quella iniziale e le due che coinvolgono Hulk e Ms. Marvel. A questo punto vi verrà chiesto di recarvi nell'hangar della base per sbloccare la Sala HARM (Holographic Augmented Reality Machine). Entrate nella stanza adibita all'addestramento virtuale, interagite con il terminale e portate a termine il breve tutorial con protagonista Iron Man, così da sbloccare le Sfide HARM e tutte le altre attività presso il War Table.

Se avete seguito correttamente questi passaggi, non vi resta altro da fare che accedere al War Table e completare in sequenza le tre Sfide HARM, le quali si trovano in corrispondenza dell'area della mappa chiamata Elivelivolo. Ciascuna delle sfide consiste in dieci ondate di nemici da affrontare in un'area adibita all'allenamento dei supereroi: non importa quale sia la difficoltà selezionata e se le missioni vengono affrontate da soli o in compagnia di altri utenti online. Al completamento della terza ed ultima sfida dovreste vedere su schermo un avviso che informa dell'avvenuto sblocco dei picconi in Fortnite e di un emblema nella versione finale di Marvel's Avengers.

Va precisato che la versione PC della Beta, che trovate su Steam, non permette di sbloccare l'oggetto in Fortnite Capitolo 2 e l'offerta è valida solo su console.