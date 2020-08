Marvel's Avengers Beta: un leak dell'ultimo update svela riferimenti a nuovi eroi

Continua il lavoro dei dataminer sulla Beta di Marvel's Avengers, il cui ultimo aggiornamento ha permesso agli utenti di estrapolare altre informazioni sui possibili eroi che approderanno nel gioco grazie al supporto post-lancio gratuito.

Se negli scorsi giorni sono stati scoperti riferimenti a War Machine, She Hulk e Kate Bishop, questa volta si aggiungono ai supereroi già citati anche Peter Parker e Captain Marvel. La presenza della supereroina interpretata al cinema da Brie Larson era quasi scontata, vista la sua presenza in alcuni poster nella stanza di Kamala Khan e le voci di corridoio che la volevano tra i possibili personaggi giocabili. Più strana è invece la citazione di Peter Parker nei database, dal momento che la presenza di questo nome potrebbe lasciar intuire l'arrivo di Miles Morales come skin "premium", in arrivo esclusivamente su PS4 e PS5.

Vi abbiamo infatti già parlato della possibilità che arrivino nel gioco dei personaggi molto simili ad altri (vedi Kate Bishop e Hawkeye o War Machine e Iron Man) ed è possibile che questi vengano venduti nel negozio di gioco come delle skin, dal momento che tutti i nuovi personaggi saranno gratuiti.

Sapevate che gli X-Men potrebbero arrivare in Marvel's Avengers?