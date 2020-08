Marvel's Avengers Beta: il nuovo update sistema la telecamera e lo stuttering su PC

Come ormai ben saprete, la Beta di Marvel's Avengers è ora disponibile per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A meno che non abbiate scaricato il gioco di recente, vi sarete accorti che la versione beta del titolo ha ricevuto un piccolo aggiornamento che introduce minimi cambiamenti su console e sistema le prestazioni su PC.

Le modifiche che riguardano tutte le piattaforme sono l'allontanamento della telecamera dal personaggio utilizzato, la riduzione del motion blur in alcune situazioni e l'implementazione di uno slider nel menu delle impostazioni grazie al quale si può aumentare o ridurre il movimento della telecamera nei momenti più concitati. È però la versione PC a trarre un maggior numero di vantaggi dall'update in questione, dal momento che con la nuova versione di gioco il team di sviluppo punta a ridurre drasticamente lo stuttering, a migliorare la compatibilità con i pannelli ultra-wide e super-ultrawide e a sistemare altri problemi legati alle prestazioni.

Vi ricordiamo che completando alcune missioni della Beta di Marvel's Avengers si può sbloccare gratis il piccone Spacca-pugni di Hulk e Iron-Man in Fortnite Battaglia Reale.

Avete già letto il nostro speciale su Thor, il Dio del Tuono?