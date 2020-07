Marvel's Avengers, dalla Beta a Occhio di Falco: ecco le novità del War Table!

Square Enix e Crystal Dynamics hanno proposto un secondo appuntamento con il format "War Table", diretta streaming che ha portato con sé una corposa selezione di nuovi contenuti a tema Marvel's Avengers.

Tra questi ultimi, l'annuncio che un nuovo Vendicatore è pronto a unirsi al team supereroistico che vedremo in azione all'interno del gioco. Il nuovo trailer di Marvel's Avengers in 4K ci ha infatti confermato ufficialmente il tanto chiacchierato ingresso di Occhio di Falco nel roster di gioco. Gli Avengers videoludici guadagnano così un nuovo alleato di valore, pronto ad affiancare Thor, Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Captain America e Miss Marvel nel titolo cross gen a loro dedicato.

Non sono inoltre mancate all'appello nuovi dettagli su quelli che saranno i contenuti della Beta di Marvel's Avengers, ormai in dirittura di arrivo. Infine, gli autori di Crystal Dynamics hanno interessanti e più approfondite informazioni sulla natura e le feature che caratterizzeranno il gameplay della produzione. Ovviamente, la Redazione di Everyeye ha seguito in diretta l'appuntamento, pronta a commentare ogni annuncio in vostra compagnia. Se vi siete persi la live, tuttavia, non temete, potete recuperare le riflessioni dei nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni grazie alla replica integrale del secondo War Table.



Come sempre, trovate il video in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye on Demand: buona visione!