Marvel's Avengers Beta su PC: come scaricare il Pacchetto Texture Ultra HD

La Beta di Marvel's Avengers è ora aperta a tutti gli utenti PC e console e tra le peculiarità della versione Steam di questa versione di prova troviamo anche la presenza di un pacchetto contenente delle texture in alta definizione, in grado di dare una marcia in più all'aspetto grafico a patto di possedere un PC di fascia alta.

Se volete provare il gioco con le texture in Ultra HD, il primo passaggio da seguire è quello di scaricare la versione Beta di Marvel's Avengers, la quale apparirà così nella vostra libreria Steam. A questo punto fate visita alla libreria, cliccare con il tasto destro sulla voce relativa al gioco e selezionare proprietà: vi si aprirà una schermata con una serie di schede, selezionate DLC e mettete la spunta sull'unico contenuto aggiuntivo chiamato "Marvel's Avengers Beta: High Resolution Texture Pack". Se tutto è andato a buon fine, tra i download troverete un nuovo aggiornamento che, una volta installato, vi consentirà di selezionare delle impostazioni grafiche aggiuntive.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con tutti i consigli per iniziare a giocare alla Beta di Marvel's Avengers, che sarà attiva fino alle ore 21:00 di domenica prossima.