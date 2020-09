Marvel's Avengers già da record: ha la Beta più scaricata della storia PlayStation!

A testimonianza dell'incredibile interesse suscitato negli appassionati, il nuovo kolossal action adventure di Square Enix registra già un record: la Beta di Marvel's Avengers, infatti, è stata la più scaricata dell'intera storia delle console PlayStation.

Nel festeggiare questo importante traguardo, i vertici del publisher giapponese invitano tutti i fan a prepararsi per l'uscita imminente di Marvel's Avengers dopo la fase in Accesso Anticipato che ha coinvolto, dall'1 settembre scorso, i soli acquirenti delle edizioni speciali per PS4 e Xbox One.

Nei giorni scorsi, gli stessi curatori dei profili social di Square Enix hanno rivelato che la Beta di Marvel's Avengers è stata giocata da oltre 6 milioni di persone, con un totale di 27 milioni di ore trascorse per aiutare i Vendicatori abbattere qualcosa come 300 milioni di nemici. Tra i supereroi più popolari tra i partecipanti alla Beta, inutile sottolinearlo, troviamo Iron Man, che con il suo Reattore Arc ha prodotto energia per 29 milioni di KWH.

L'uscita del nuovo progetto a sviluppo continuo di Crystal Dynamics è prevista per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale con tutte le novità dal terzo War Table di Marvel's Avengers, con un approfondimento sulla figura di Kate Bishop come Hawkeye.