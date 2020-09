Marvel's Avengers, la Beta è stata un successo: ci hanno giocato 6 milioni di utenti

Con grande orgoglio i vertici di Square Enix hanno rivelato che la Beta di Marvel's Avengers, che si è svolta nell'arco di tre differenti weekend, è stata giocata da oltre 6 milioni di persone. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, allora gli sviluppatori hanno dei buoni motivi per festeggiare.

Il dato è stato condiviso nell'ambito di un'ampia infografica, che include anche molte altre curiosità sulla Beta. Scopriamo così che i giocatori hanno trascorso sui server più di 27 milioni di ore (per una media di ben 4,5 ore a testa), sconfiggendo oltre 300 milioni di nemici e scoprendo più di 175 mila equipaggiamenti leggendari. Nell'armatura di Iron Man hanno trascorso 3 milioni di ore, producendo energia per ben 29 trilioni di KWH con il suo Reattore Arc. Per tutte le altre statistiche vi invitiamo a consultare l'infografica che abbiamo allegato in calce a questa notizia.

Marvel's Avengers è disponibile in accesso anticipato da oggi per tutti gli utenti che hanno prenotato le edizioni Deluxe, PlayStation Store Digitale ed Edizione Più Potente della Terra. Dal 4 settembre sarà disponibile all'acquisto per tutti i giocatori su PlayStation, Xbox One, PC e Google Stadia.