Marvel's Avengers BETA: team up con Fossa, MikeShowSha e GiornoGaming

Approfittando dell'apertura della Beta di Marvel's Avengers, Francesco Fossetti, MikeShowSha e GiornoGaming hanno indossato i panni dei Vendicatori per mettere alla prova l'ultimo action adventure firmato Crystal Dynamics e Square Enix.

In quasi quattro ore di maratona avvenuta sul canale Twitch di Everyeye.it, Fossa e il dinamico duo di ospiti rappresentato da MikeShowSha e GiornoGaming hanno saggiato le ambizioni degli sviluppatori californiani e approfondito la conoscenza dei singoli personaggi interpretabili in questo ambizioso GaaS.

La fase di beta testing ci permette inoltre di prendere contatto con le diverse modalità che andranno a comporre il puzzle narrativo, ludico e contenutistico dell'opera, partendo ovviamente dalla scoperta delle abilità dei supereroi e dall'analisi della stratificazione ruolistica delle sfide da svolgere per potenziarle.

A tal proposito, la Redazione di Everyeye ha confezionato per voi anche un video 4K sulle abilità di Marvel's Avengers sbloccabili nella Beta, con poteri che rappresenteranno solo una frazione dell'offerta di gameplay promessa per il 4 settembre con il lancio dell'avventura di Square Enix su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Qui, invece, vi portiamo alla scoperta dei Vendicatori di Marvel's Avengers con un approfondimento sulla storia, sull'importanza e sulle peculiarità caratteriali di ciascun eroe presente nell'atteso action adventure di Crystal Dynamics.