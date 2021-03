Marvel's Avengers: Black Panther e roadmap 2021 nel video dell'evento Square Enix

In coincidenza dell'evento Square Enix Presents apertosi con un approfondimento su Outriders, Crystal Dynamics ha mostrato le primissime scene di War for Wakanda, l'espansione di Marvel's Avengers che, come possiamo facilmente intuire, sarà incentrata sulle gesta compiute da Black Panther.

La finestra mediatica aperta da Square Enix sulla dimensione supereroica di Marvel's Avengers offre così a Crystal Dynamics l'opportunità di confermare il proprio impegno su questo progetto a sviluppo continuo attraverso una roadmap di contenuti inediti che passerà, appunto, per il lancio nella seconda metà del 2021 di corposi update come quello di Black Panther.

Parallelamente all'annuncio di War for Wakanda e al reveal delle ambientazioni che caratterizzeranno questa espansione, gli autori californiani confezionano anche un ricco video speciale su Marvel's Avengers Operazione Futuro Imperfetto con Hawkeye e sulle novità che contraddistinguono l'aggiornamento next gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, entrambi disponibili da oggi giovedì 18 marzo come update gratuiti per chi possiede già il gioco.

Quanto alla roadmap delle novità in arrivo su Marvel's Avengers, la sussidiaria di Square Enix specifica che ci sarà spazio sia per sorprese legate alla storia che per aggiunte tra modalità, sfide, gameplay e attività da svolgere. Insieme all'espansione di Black Panther, ad esempio, assisteremo all'aumento del livello di potenza massimo dei Vendicatori e all'introduzione di una nuova fazione da fronteggiare nel bioma della giungla di Wakanda. Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Marvel's Avengers tra Black Panther e Cubo Cosmico.