Marvel's Avengers: Black Panther, Doctor Strange e altri; scoperti altri eroi

Si è da poco concluso anche il secondo Beta weekend di Marvel's Avengers, che oltre a permettere ai giocatori di impersonare gli eroi più potenti della Terra, ha anche fornito un bel po' di materiale ai data miner, che hanno scandagliato i file di gioco alla ricerca di qualche anticipazione per il futuro.

La prima scoperta interessante è avvenuta in occasione del primo weekend di Beta, quando sono stati rintracciati dei chiari riferimenti a personaggi giocabili del calibro di Captain Marvel, She Hulk, Kate Bishop e War Machine (oltre a Spider-Man/Peter Parker, già confermato ufficialmente in esclusiva PS4 e PS5). Ebbene, grazie ad un secondo dataminer lo scorso sabato la lista si è allungata ulteriormente, facendo posto ad eroi del calibro di Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Mar-Vell, Mockingbird, Quake, Scarlet Witch, She-Hulk, Vision, Wasp e Winter Soldier. In questo secondo leak sono presenti anche i personaggi del primo, a conferma dell'attendibilità della scoperta iniziale.

Al momento non sappiamo quando e se questi eroi arriveranno in Marvel's Avengers. Square Enix e Crystal Dynamics hanno già espresso la volontà di espandere a dismisura - e gratuitamente - il roster iniziale (composto da Iron-Man, Vedova Nera, Captain America, Hulk, Thor e Ms. Marvel) ma ad oggi gli unici personaggi post-lancio già confermati sono Occhio di Falco, Ant-Man e il già citato Spider-Man. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.