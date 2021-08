Marvel's Avengers e Black Panther: la storia dei figli di T'Chaka nel trailer animato

A pochi giorni di distanza dall'attesa uscita dell'espansione War for Wakanda di Marvel's Avengers, Square Enix solletica la curiosità degli appassionati pubblicando un trailer animato che si focalizza sui figli di T'Chaka.

Il filmato ci permette di tratteggiare i contorni narrativi della prossima esperienza che andrà a innestarsi nell'ecosistema di missioni, attività e avventure da vivere nei panni dei Vendicatori dell'universo Marvel.

La Guerra per il Wakanda, ovviamente, vedrà l'ingresso di Black Panther nel roster di supereroi selezionabili: l'espansione porterà in dote anche nuovi nemici, delle Zone di Atterraggio inedite, un settore pericoloso da esplorare insieme ad un nuovo ambiente e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, l'avamposto Birnin Zana.

A detta degli sviluppatori di Crystal Dynamics, si tratterà dell'aggiornamento contenutistico più importante e ricco che sia mai stato pubblicato dal lancio dell'action adventure, da qui la curiosità alimentata nei fan e il crescente interesse per il titolo testimoniato dal recente picco di giocatori nel Free Weekend di Marvel's Avengers.

L'uscita di War for Wakanda è prevista per il 17 agosto. L'espansione sarà completamente gratuita per tutti coloro che hanno acquistato Marvel's Avengers su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 o Xbox Series X/S.