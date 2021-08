Marvel's Avengers oltre Black Panther: importanti novità su Spider-Man per PS4 e PS5

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di ScreenRant sul lavoro svolto da Crystal Dynamics per dare forma all'esperienza di War for Wakanda, i responsabili della software house californiana condividono delle importanti novità sull'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man per PS4 e PlayStation 5.

A parlare di Spidey e dell'espansione a lui dedicata, e scaricabile gratis da tutti gli acquirenti delle versioni PlayStation di Marvel's Avengers , è Scott Walters: ai microfoni di ScreenRant, il Senior Game Designer dell'avventura targata Square Enix discute proprio del contenuto aggiuntivo e fornisce delle rassicurazioni ai fan.

A detta di Walters, infatti, "abbiamo sempre programmato e cercato di lanciare l'espansione di Spider-Man nel 2021 per tutti i possessori di console PlayStation. Siamo ancora sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo, quindi aspettatevi un annuncio in tal senso più avanti nel corso dell'anno".

A voler dar retta all'esponente di Crystal Dynamics, quindi, lo sviluppo del pacchetto aggiuntivo con protagonista Spider-Man è ben avviato e dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, per poi essere lanciato su PS4 e PS5 come update gratuito per gli utenti di Marvel's Avengers su piattaforme Sony. A questo punto non ci resta che attendere il reveal della data dell'espansione di Spidey (e con essa, l'annuncio dei contenuti e delle aggiunte previste per l'aggiornamento).

Nel frattempo, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza dell'ultimo, importante update lanciato da Square Enix con la nostra analisi di Marvel's Avengers War for Wakanda, il DLC che ha portato in dote Black Panther e le attività a lui dedicate.