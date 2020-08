Marvel's Avengers: ecco tutti i Bonus e le esclusive per i giocatori PS4

Il sodalizio tra Sony e Crystal Dynamics continua a riservare sorprese per i giocatori PlayStation. I fan di Marvel's Avengers per PS4 avranno infatti accesso ad una serie di bonus esclusivi nel corso del tempo, come specificato sul PlayStation Blog.

Intervenuto con un lungo post sul PlayStation Blog, il Social Media Manager di Crystal Dynamics Andy Wong ha infatti sottolineato tutti i vantaggi che i giocatori PlayStation potranno trarre da Marvel's Avengers. Dopo aver spiegato il ruolo delle Sfide della Community e dei Cosmetici, Wong ha parlato dei bonus esclusivi per PS4. Nello specifico, i giocatori avranno accesso esclusivo di 30 giorni ad un Vestito Leggendario, un Takedown Epico, una targhetta per ogni eroe che verrà pubblicato in Marvel's Avengers, compresi i sei supereroi previsti al lancio.

Inoltre, per ogni super eroe aggiunto dopo il lancio, tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno un pacchetto gratuito con un Abito Raro, una targhetta e 100 Crediti per celebrare l'arrivo del nuovo Avenger. Ancora, i giocatori PS Plus riceveranno un pacchetto gratuito per Ms. Marvel.

Non solo Spider-Man in esclusiva per i giocatori PlayStation ma tanti altri bonus. In attesa dell'apertura della Beta vi ricordiamo che Marvel's Spiderman uscirà il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.