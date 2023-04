Marvel's Avengers cambia nome prima di chiudere: tutta 'colpa' dei DLC gratis

Tra pochi mesi assisteremo alla chiusura di Marvel's Avengers, ma fino ad allora l'avventura supereroica di Crystal Dynamics continuerà ad essere in vendita su tutte le piattaforme con un nome diverso.

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori californiani attraverso la modifica ufficiale del titolo, e della key art ufficiale, che è già avvenuta su piattaforme come Steam o Microsoft Store e che, presumibilmente, coinvolgerà a breve anche PlayStation Store.

La patch 2.8 recentemente lanciata su PC, PlayStation e Xbox è stata infatti accompagnata dal cambio di nome dell'avventura di Crystal Dynamics in Marvel's Avengers Definitive Edition: tutta 'colpa' (ma in questo caso sarebbe meglio definirlo 'merito') dei tanti oggetti di Marvel's Avengers resi gratuiti prima dei saluti finali, che ricordiamo essere previsti per il 30 settembre con il definitivo abbandono del titolo da tutti gli store digitali (e dai negozi fino a esaurimento scorte).

L'aggiornamento che ha chiuso il supporto ufficiale di Marvel's Avengers ha consentito agli appassionati di ottenere gratuitamente tutti quegli oggetti che richiedevano l'esborso di denaro o valuta ingame per poter essere sbloccati dal Marketplace. In questa sua nuova versione 'definitiva', Marvel's Avengers propone anche dei potenziamenti finali inediti che rendono ancora più potenti i supereroi dell'Iniziativa Avengers, oltre alla già citata possibilità di ottenere gratis gli elementi di equipaggiamento, i bonus e gli oggetti legati alla progressione dei Raid e delle missioni stagionali avanzate.