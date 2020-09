Marvel's Avengers: la campagna ci è piaciuta? Scopritelo nella video recensione 4K

In attesa di testare il multiplayer e l'endgame di Marvel's Avengers, così da assegnare una valutazione definitiva all'ultimo titolo tripla A edito da Square Enix, passiamo in rassegna le caratteristiche della campagna in singolo dell'avventura sfornata dalle esperte fucine digitali di Crystal Dynamics.

Dopo la lunga attesa patita dagli appassionati, e le ottime impressioni ricevute nel primo contatto garantito dalla Beta, l'epopea di Marvel's Avengers entra ufficialmente nel vivo e si presenta al pubblico con una moltitudine di attività, di missioni e di sfide da fruire per immergersi nell'esperienza in singolo della Campagna.

Nonostante le evidenti forzature di una trama che paga lo scotto della natura a sviluppo continuo del progetto, la grandissima quantità di contenuti contribuisce a stratificare il gameplay quel tanto che basta da rendere interessanti ogni prova da svolgere in compagnia di Iron Man e compagni. Certo, col passare delle ore di gioco emerge una certa ripetitività, ma il ventaglio di attività a cui partecipare in compagnia del proprio Vendicatore preferito è talmente ampia da rendere superfluo ogni critica in tal senso, specie in previsione dell'arrivo di ulteriori eventi e attività, sia in singolo che in multiplayer, con il ricco programma di supporto post-lancio promesso dagli autori.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la recensione del singleplayer di Marvel's Avengers, con tutte le considerazioni e le analisi di Gabriele Laurino sui contenuti che concorrono a tratteggiare l'offerta di lancio dell'ultimo titolo targato Crystal Dynamics.