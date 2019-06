Marvel's Avengers: durata della campagna simile ai precedenti giochi di Crystal Dynamics

Square Enix, come dichiarato in più di un'occasione, puntano moltissimo su Marvel's The Avengers, che più grande progetto di sempre di Crystal Dynamics. L'intenzione è quello di supportare il titolo per tanto tempo con l'aggiunta di eroi e livelli in maniera completamente gratuita. Ciò, tuttavia, non influirà sul quantitativo dei contenuti che verranno inclusi al lancio.

Il direttore creativo Noah Hughes ha avuto modo di parlare dell'argomento nel corso di un'intervista concessa a WCCFTech. Quando gli sono state chieste informazioni sulla durata della campagna principale, ha dichiarato: "Ci stiamo impegnando a creare una campagna action-adventure completa. Per cui, anche se espanderemo il gioco dopo il lancio, se avete giocato ai titoli di Crystal Dynamics in passato, saprete che la campagna principale solitamente dura poco meno della metà dell'intera esperienza. Ci saranno tante missioni opzionali. Potrete affrontarle durante la campagna, oppure aspettare il termine per completare tutto. Ci saranno tanti contenuti, non sarà diverso dai giochi che abbiamo fatto in passato. In questo caso abbiamo anche promesso che aggiungeremo nuovi eroi e regioni senza alcun costo aggiuntivo".



La durata precisa della campagna principale, a conti fatti, non è stata rivelata, ma Hughes ha promesso un quantitativo di contenuti comparabile a quello dei precedenti lavori di Crystal Dynamics, riferendosi probabilmente alla nuova trilogia di Tomb Raider. Insomma, non dovrete aspettare i contenuti aggiuntivi per beneficiare di un'esperienza completa. In altre occasioni abbiamo inoltre appreso che la campagna sarà giocabile interamente in single-player e offline.