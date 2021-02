Marvel's Avengers: anche Captain America riceve una nuova skin

In vista dell'arrivo della versione PlayStation 5 e Xbox Series X di Marvel's Avengers attraverso un upgrade gratuito, Square Enix sta introducendo settimanalmente nuovi costumi nel negozio del titolo a supporto continuo e, questa volta, tocca a Captain America.

La skin in questione prende il nome di Rebirth ed è l'abito indossato da Steve Rogers nel periodo immediatamente successivo al trattamento che l'ha trasformato in un Super Soldato. Chi è intenzionato ad utilizzare questa versione militare del supereroe Marvel può procedere all'acquisto nel negozio, dove il costume è disponibile al prezzo di 900 Crediti, trattandosi di un oggetto Epico (viola). Tra gli altri oggetti in vendita per i prossimi giorni troviamo anche le skin leggendarie di Hulk, Iron Man e Captain Marvel (ciascuna venduta a ben 1.400 Crediti), un costume leggendario di Kate Bishop, una skin rara di Thor e una serie di banner personalizzati e takedown.

Vi ricordiamo che questa non è l'unico nuovo oggetto per la personalizzazione introdotto di recente nel gioco, dal momento che proprio qualche giorno fa vi abbiamo mostrato la skin da caveliere di Iron Man in Marvel's Avengers.

Sapevate che Occhio di Falco arriverà il prossimo mese in Marvel's Avengers con un nuovo bioma e una nuova campagna?