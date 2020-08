Marvel's Avengers e Captain America: la storia dell'eroico Vendicatore in video!

All'interno della produzione Crystal Dynamics non poteva certamente mancare l'eroe che a tutti gli effetti rappresenta la guida dei Vendicatori: Captain America!

In attesa di apprendere nel dettaglio quello che sarà il destino del super soldato all'interno dell'universo di Marvel's Avengers, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato all'eroe. Tra i simboli più iconici della Casa delle Idee, le radici del mito di Captain America affondano addirittura negli Anni Quaranta. È proprio in quest'epoca che il combattente compie il proprio debutto fumettistico, approdando sulla carta stampata sotto l'etichetta di Timely Comics. All'epoca, con il secondo conflitto mondiale ancora in corso, l'eroe diviene piuttosto rapidamente un simbolo della lotta al regime nazista.

In seguito, l'evoluzione del suo percorso editoriale lo condurrà sotto l'ala protettrice di Marvel. Il super soldato dalla forte tempra morale diverrà nel tempo il vero e proprio leader della squadra degli Avengers, di cui è stato a lungo la guida. Per scoprire ogni dettaglio sul cammino che lo ha portato a essere parte del team dei Vendicatori, vi lasciamo alla visione del nostro video dedicato. Come sempre, lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Nel ricordarvi che l'Open Beta di Marvel's Avengers è ora disponibile, vi segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare molti ulteriori approfondimenti dedicati agli eroi del gioco, tra cui la video storia di Thor.